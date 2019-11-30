شكرا لقرائتكم خبر عن أمين خارجية البرلمان: حركة المحافظين الجديدة نقلة نوعية نحو تمكين الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أهمية تعيين الشباب فى حركة المحافظين الجديدة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعد نقلة نوعية هامة نحو تمكين الشباب من المناصب القيادية وتؤكد أن الدولة المصرية تضع الشباب ضمن أولوياتها .

وقال أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب لـ"الخليج 365" إن الدول التى تشهد عمليات إصلاح وتطور فى مختلف الشباب تبدأ فى الاعتماد على شبابها وتحملهم المسؤولية ،مؤكدا أهمية الاعتماد على شباب الأحزاب والسياسيين فى المناصب الهامة وهو ما حدث فى حركة المحافظين الجديدة بتعيين ٥ من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نواب محافظين.

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ووجه أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب رسالة إلى نواب حركة المحافظين قائلا: عليكم مسؤولية كبيرة فى تأكيد نجاح هذا الجيل من الشباب فى تحمل المسؤولية وإثبات نجاحكم فى المنصب الجديد كى يكون دفعة قوية نحو تعيين مزيد من الشباب فى مناصب قيادية جديدة.