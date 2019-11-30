نائب محافظ المنوفية الجديد لمصراوي: تمكين الشباب "أصبح بجد مش كلام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

كشف محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب عن حزب "العدل"، تفاصيل لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الجمهورية، بالمحافظين ونوابهم يوم الأربعاء الماضي، عقب حلف اليمين.

وقال موسى (29 عامًا)، في تصريحات خاصة لمصراوي: "الرئيس السيسي شدّد خلال اللقاء على العمل من أجل النهوض بالدولة، والرئيس قال جملة رنت في أذني (اللي فرح أنه بقى نائب عايز أقوله إن اللي عايز يكمل ويبني بلده يعرف أنه ده عذاب وهيتعذب معانا ولازم يتحرك)"، مضيفًا: "إن جملة الرئيس كانت المعنى الحقيقي للمسئولية التي نحن مقبلين عليها".

وأضاف موسى أن السيسي أشار خلال اللقاء إلى أنه لا نجاح دون شراكة مع المجتمع مدني والجمعيات الأهلية، متابعًا: "حديث الرئيس يتوافق مع الرؤية الحديثة لإدارة العمل العام".

واستكمل موسى: "وأرى مثلث النجاح بين القطاع الحكومي والأهلي والقطاع الخاص، يساهم في سد فجوات كثيرة، منها خلق فرص عمل حقيقية بالإضافة إلى زيادة الإنتاج".

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ووجّه موسى رسالة إلى الأحزاب السياسية: "اليوم أصبح لأي حزب فرصة لتولي مهام ومناصب بمفاصل الدولة، بالتالي عليه دراسة ملفات الدولة جيدًا، ومعرفة كيفية التعامل معها وإدراتها، وخلق جيل جديد مسئول قادر على الإدارة".

وحول خطة عمله، قال موسى إنه سيدرس أولًا إمكانيات المحافظة والتعرف على مشكلاتها، مضيفًا أن وجود نواب شباب يساهم في إعداد جيل جديد للقيادة، ويمنع وجود فجوة بين الأجيال.

وأشاد موسى بتولي الدكتور محمد هاني، أحد نواب المحافظين السابقين، منصب محافظ بني سويف، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يؤكد أن تمكين الشباب "أصبح بجد مش كلام".

وأشار إلى أن رئيس الوزراء تحدث عن فكرة تمكين الشباب خلال الاجتماع، مؤكدًا أن السن لم يعد عائقًا، موضحًا: "الحديث مع الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء، كان يهدف للمصلحة الوطنية، ولأجل أن يسمعنا كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وليحصل كل منا على فرصته".

وموسى حاصل على دبلومة الدراسات العليا في المراجعة، ودبلوم المحاسبة الضريبية والمراجعة، ودبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد العام والحكومي، إضافة إلى كونه أحد مؤسسي حزب العدل.