محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - (د ب أ):
يقوم الرئيس المجرى يانوش أدير والسيدة قرينته والوفد المرافق لهما اليوم السبت بجولة سياحية في البر الغربى لمدينة الأقصر الغنية بمعابد ومقابر ملوك وملكات ونبلاء الفراعنة، في صعيد مصر، وذلك في إطار زيارة خاصة للمعالم الأثرية والسياحية في الأقصر بدأها مساء أمس الجمعة.
وتتضمن الزيارة الخاصة، التى يقوم بها الرئيس المجرى لمدينة الأقصر في ختام زيارة رسمية قام بها لمصر والتقى خلالها بالرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من المسئولين المصريين، جولة في معابد الكرنك والأقصر وتفقد معالم البر الغربي للمدينة، ومقابر ملوك وملكات الفراعنة.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس المجرى يزور معابد ومقابر ملوك وملكات الفراعنة في الأقصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.