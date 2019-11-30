الرئيس المجرى يزور معابد ومقابر ملوك وملكات الفراعنة في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - (د ب أ):

يقوم الرئيس المجرى يانوش أدير والسيدة قرينته والوفد المرافق لهما اليوم السبت بجولة سياحية في البر الغربى لمدينة الأقصر الغنية بمعابد ومقابر ملوك وملكات ونبلاء الفراعنة، في صعيد مصر، وذلك في إطار زيارة خاصة للمعالم الأثرية والسياحية في الأقصر بدأها مساء أمس الجمعة.

وتتضمن الزيارة الخاصة، التى يقوم بها الرئيس المجرى لمدينة الأقصر في ختام زيارة رسمية قام بها لمصر والتقى خلالها بالرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من المسئولين المصريين، جولة في معابد الكرنك والأقصر وتفقد معالم البر الغربي للمدينة، ومقابر ملوك وملكات الفراعنة.