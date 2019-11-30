جونسون يطالب بتطبيق الأحكام الخاصة بالإرهاب بعد "هجوم لندن"

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن من المهم فرض تطبيق الأحكام المرتبطة بالإرهاب بعد أن قالت صحيفة تايمز إن الرجل الذي قتل شخصين وأصاب ثلاثة آخرين طعنا في لندن الجمعة كان قد أدين في "جريمة لها صلة بالإرهاب" وأفرج عنه من السجن قبل عام تقريباً.

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وأضاف جونسون " من الخطأ السماح لمجرمين يتسمون بالخطورة والعنف الخروج من السجن مبكراً ومن المهم جداً التخلي عن هذا التقليد وأن نفرض تطبيق الأحكام التي تتناسب مع المجرمين الخطرين ولا سيما الإرهابيين".