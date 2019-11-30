قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن من المهم فرض تطبيق الأحكام المرتبطة بالإرهاب بعد أن قالت صحيفة تايمز إن الرجل الذي قتل شخصين وأصاب ثلاثة آخرين طعنا في لندن الجمعة كان قد أدين في "جريمة لها صلة بالإرهاب" وأفرج عنه من السجن قبل عام تقريباً.
اقرأ أيضاً...الشرطة البريطانية تحدد هوية منفذ هجوم جسر لندن
وأضاف جونسون " من الخطأ السماح لمجرمين يتسمون بالخطورة والعنف الخروج من السجن مبكراً ومن المهم جداً التخلي عن هذا التقليد وأن نفرض تطبيق الأحكام التي تتناسب مع المجرمين الخطرين ولا سيما الإرهابيين".
كانت هذه تفاصيل خبر جونسون يطالب بتطبيق الأحكام الخاصة بالإرهاب بعد "هجوم لندن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.