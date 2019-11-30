أبرزها خلفيات الأزمة اليمنية.. لقاء يجمع حيدر أبوبكر العطاس بـ كريستوف فرناندو

السبت 30 نوفمبر 2019

التقى أمس الرئيس المهندس حيدر أبوبكر العطاس رئيس الوزراء الأسبق ومستشار رئيس الجمهورية في باريس بوزارة الخارجية الفرنسية السيد/كريستوف فرناندو مدير علاقات شمال أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجيه.



Advertisements

وقد تناول اللقاء خلفيات الأزمة اليمنية منذ اعلان الوحدة بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية عام ٩٠ الازمة المبكرة التي رافقتها ومحاولات تجاوزها مرورا بحرب ٩٤ وانطلاق الحراك الجنوبي ثم ثورة ١١فبراير ٢٠١١ ومؤتمر الحوار الوطني والانقلاب على مخرجاته وعلى شرعية فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي من قبل الحوثيين وصالح وانطلاق عاصفة الحزم لدعم الشرعية كما تم استعراض الوضع الراهن بعد توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي وآفاق المستقبل لإنهاء الحرب و الذهاب نحو التسوية السياسية الشاملة التي تعالج الأزمة ومسبباتها بما يحفظ للشعبين شمالا وجنوباً حقوقهما السياسية وترسيخ امنهما واستقرارهما تمهيداً لانطلاق برامج شاملة للتنمية فيها بما يعزز علاقتهما مع دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

من جانبه شكر السيد كرستوف مؤكدا حرص فرنسا على الامن والاستقرار ومع اهمية معالجة جميع الاشكالات مقدرا الجهود المبذوله من قبل الشرعية اليمنيه والتحالف شاكرا لدوله رئيس الوزراء الاسبق العطاس تواصله وجهوده المبذولة مع كل الأطراف مؤكدا على مواقف فرنسا حكومة وشعباً مع الشرعية اليمنيه برئاسة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي.