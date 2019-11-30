- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة برلماني مصري خلال حفل زفاف ابنته والان مع التفاصيل
وفاة برلماني مصري خلال حفل زفاف ابنته
السبت 30 نوفمبر 2019
ذكرت وسائل إعلام مصرية، ليل الجمعة السبت، أن عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، محمد بدوي دسوقي، توفي أثناء حفل زفاف نجلته.
وقال أحد شهود العيان المدعوين لحضور حفل الزفاف، إن النائب تعرض فجأة لأزمة قلبية أثناء حفل زفاف ابنته في فندق نايل ريتز كارلتون بالقاهرة.
وأوضح أنه تم الاتصال بالإسعاف، لكن دسوقي توفي قبل وصول سيارة الإسعاف ولم تنجح أيضا الإسعافات الأولية.
وسادت حالة من الحزن بين أهالي النائب البرلماني، بينما تقدم العديد من الأهالي والمسؤولين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعزاء أسرته.
وأكد عدد من أهالي محافظة الجيزة، أن وفاة النائب البرلماني كانت مفاجأة أثناء زفاف نجلته، وفقا لصحيفة "الوطن" المصرية.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة برلماني مصري خلال حفل زفاف ابنته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.