غارات إسرائيلية على قطاع غزة

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر السبت، سلسلة غارات على 3 مواقع لحركة حماس في قطاع غزة.



وقال مصدر أمني بغزة لـ"العين الإخبارية": "الطائرات الإسرائيلية شنت 3 غارات تجاه موقع فلسطين التابع لحماس في شمال قطاع غزة، كما قصفت بـ5 صواريخ موقعاً آخر في بيت لاهيا، دون الإبلاغ عن إصابات".

والليلة الماضية، شنت طائرات الاحتلال غارة على مرصد لحماس شرق غزة.

ومساء الجمعة، دوت صافرات الإنذار في التجمعات الإسرائيلية بغلاف غزة، فيما أعلنت محطات تلفزيونية تابعة للاحتلال سقوط صاروخ بتجمع "أشكول".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان مقتضب، إن صافرات الإنذار دوت في تجمعات بغلاف قطاع غزة.

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وأضاف: "تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

وأشارت محطات التلفزة الإسرائيلية إلى أن قذيفة صاروخية سقطت في منطقة مفتوحة في تجمع "أشكول" دون وقوع إصابات أو أضرار. ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن الهجوم.

ولاحقاً، قال جيش الاحتلال في بيان: "أغارت طائرة عسكرية على موقع عسكري تابع لحماس في شمال غزة، وذلك رداً على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع".

وقالت مصادر محلية بغزة إنه "تم سماع دوي انفجار شرق المدينة تبين أنه نجم عن الغارة الإسرائيلية".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، في وقت سابق الجمعة، استشهاد فلسطيني وإصابة 5 آخرين على حدود قطاع غزة برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

ونددت الفصائل الفلسطينية بقتل الجيش الإسرائيلي طفلاً وإصابة 5 آخرين، خلال مظاهرة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

ودعا شبان غاضبون للرد على مقتل الطفل الفلسطيني.