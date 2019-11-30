إطلاق سراح زعيمة المعارضة في بيرو بعد قضاء 13 شهرا بالسجن

أفرجت السلطات في بيرو، الجمعة، عن زعيمة المعارضة كيكو فوجيموري من السجن، بعد قضاء أكثر من عام في الحبس الوقائي، وبعد أيام من إصدار المحكمة الدستورية أمراً بإطلاق سراحها.



وأظهرت لقطات فيديو بثتها قناة "إيه تي في" المحلية، فوجيموري وهي تبتسم وتقبل زوجها، وسط عدد من أنصارها والشرطة، بينما كانت تغادر سجن النساء في تشوريلوس، جنوب العاصمة ليما.

وكانت الزعيمة اليمينية القوية ابنه رئيس بيرو الأسبق ألبرتو فوجيموري رهن الاحتجاز الوقائي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018، خلال التحقيق معها في اتهامات بارتكاب جريمة غسل أموال.

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ويوم الإثنين الماضي، حكمت المحكمة الدستورية أن الأمر القضائي بمثول المتهمة أمام المحكمة، للنظر فى شرعية حبسها، الذي قدمته شقيقتها له، ما يبرره وأمرت بإطلاق سراحها.

وقال رئيس المحكمة ارنستو بلوم إن الحكم لا يعتبر فوجيموي بريئة أو مذنبة، وإن المحكمة الدستورية وجدت فقط أنه لا يوجد سبب لإبقائها في الحبس أثناء انتظار محاكمتها.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2018، قال القاضي ريتشارد كارهوانشو إن هناك "عناصر كافية" تشير إلى أن فوجيموري ترأست شبكة إجرامية لغسل الأموال غير الشرعية، وأن شركة البناء البرازيلية أودبريشت التي تعصف بها اتهامات بالفساد أسهمت في حملتها لانتخابات الرئاسة عام 2011.

كما اعتبر القاضي أن زعيمة حزب القوة الشعبية (44 عاماً) يمكن أن تهرب، وأن قوة حزبها في البرلمان يمكن أن تعيق عمل السلطات القضائية.