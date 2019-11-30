عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وفاة برلماني مصري خلال حفل زفاف ابنته

السبت 30 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام مصرية، ليل الجمعة السبت، أن عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، محمد بدوي دسوقي، توفي أثناء حفل زفاف نجلته.



وقال أحد شهود العيان المدعوين لحضور حفل الزفاف، إن النائب تعرض فجأة لأزمة قلبية أثناء حفل زفاف ابنته في فندق نايل ريتز كارلتون بالقاهرة.

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وأوضح أنه تم الاتصال بالإسعاف، لكن دسوقي توفي قبل وصول سيارة الإسعاف ولم تنجح أيضا الإسعافات الأولية.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي النائب البرلماني، بينما تقدم العديد من الأهالي والمسؤولين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعزاء أسرته.

وأكد عدد من أهالي محافظة الجيزة، أن وفاة النائب البرلماني كانت مفاجأة أثناء زفاف نجلته، وفقا لصحيفة "الوطن" المصرية.