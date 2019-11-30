شكرا لقرائتكم ممثل خامنئي: على الحشد اقتلاع حارقي قنصليتنا بالنجف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في تحريض مباشر على بعض المحتجين العراقيين في النجف، دعا ممثل المرشد الإيراني، علي خامنئي، إلى ملاحقة المتظاهرين الذين أقدموا على حرق جزء من القنصلية الإيرانية في النجف، الأربعاء.

وكتب حسين شريعتمداري في صحيفة كيهان، بحسب ما أفادت مواقع إيرانية معارضة، السبت، أن إضرام النار بالقنصلية الإيرانية يهدف إلى إضعاف ما سمَّاه محور المقاومة.

كما وصف المتظاهرين العراقيين - الذين نزلوا معبرين عن غضبهم من التدخلات الإيرانية، في مدينة النجف، الأربعاء، وأقدموا على اقتحام القنصلية - بالـ "أوباش المأجورين"، وطالب الحشد الشعبي - الذي تُوصف بعض فصائله بولائها الشديد لإيران - بـ"اقتلاع جذورهم".

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يذكر أن محافظ النجف، لؤي الياسري، كان علق على حادث حرق القنصلية، الخميس، في تصريحات خاصة لقناتي "العربية" و"الحدث"، موضحاً أن مجموعات خرجت من عدة جهات واعتدت على الأجهزة الأمنية، ما تسبب في إصابة 47 من عناصر الأمن.

وأحرق محتجون عراقيون القنصلية الإيرانية في النجف ليل الأربعاء، مطالبين بإنهاء ما وصفوه بالنفوذ الإيراني في بلادهم، في خطوة تصعيدية كانت لها تداعياتها، حيث فرضت السلطات حظر تجول في المدينة، وأغلقت جميع مداخل ومخارج النجف.

وقد فرّ الموظفون الإيرانيون العاملون في القنصلية من خلال باب خلفي دون أن يصاب أحد بأذى.

وجاء إحراق القنصلية الإيرانية بعد أقل من شهر على إحراق محتجين السور الخارجي للقنصلية الإيرانية في كربلاء، ورفع العلم العراقي فوق مبنى البعثة الدبلوماسية الإيرانية، رفضاً للوجود الإيراني في العراق.