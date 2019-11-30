الحكومة الانتقالية في بوليفيا تسعى لمقاضاة موراليس أمام المحكمة الجنائية الدولية

أعلن وزير الداخلية البوليفي أرتورو موريو أن حكومته الانتقالية تعتزم رفع دعوى أمام ​المحكمة الجنائية الدولية​ في ​لاهاي​ ضد الرئيس السابق ​ايفو موراليس​ لارتكابه "جرائم ضد الانسانية".

وتقدم موريو ايضا الأسبوع الماضي بشكوى جنائية ضد موراليس امام المحاكم البوليفية، متهما اياه بالتحريض على الفتنة و​الإرهاب​ بسبب مزاعم ان الرئيس السابق دعا أنصاره إلى محاصرة المدن وقطع ​الوقود​ والمواد الغذائية.

وقال موريو انه يتوجب على موراليس "بسبب ما فعله وما يستمر بفعله أن يمثل أمام العدالة مع الذين شاركوا في الأحداث المأساوية التي عاشها البوليفيون".