الحكومة الانتقالية في بوليفيا تسعى لمقاضاة موراليس أمام المحكمة الجنائية الدولية

أعلن وزير الداخلية البوليفي أرتورو موريو أن حكومته الانتقالية تعتزم رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد الرئيس السابق ايفو موراليس لارتكابه "جرائم ضد الانسانية".
وتقدم موريو ايضا الأسبوع الماضي بشكوى جنائية ضد موراليس امام المحاكم البوليفية، متهما اياه بالتحريض على الفتنة والإرهاب بسبب مزاعم ان الرئيس السابق دعا أنصاره إلى محاصرة المدن وقطع الوقود والمواد الغذائية.
وقال موريو انه يتوجب على موراليس "بسبب ما فعله وما يستمر بفعله أن يمثل أمام العدالة مع الذين شاركوا في الأحداث المأساوية التي عاشها البوليفيون".
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