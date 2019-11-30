رودولف عبود: لن نسمح لإدارات المدارس أن تمس بحقوق المعلمين الذين يعبرون عن رأيهم في الشارع

أكّد نقيب المعلمين في ​المدارس الخاصة​ ​رودولف عبود​، في تصريح تلفزيوني، أن " القانون 46 صدر منذ عامين ونحن نتعذب بسببه"، مشيرًا الى أن "​اتحاد المؤسسات التربوية​ يقول إن القانون لم يطبق بالكامل والحالة التي وصلنا اليها في الأسبوعين الأولين من ​الأزمة​ صعبة جدًا، فكيف لو تم تطبيقه كاملًا؟"

ولفت عبود الى "أننا نتواصل مع المعلمين وجمعياتهم العمومية في المدارس"، مشددًا على "أننا لن نسمح لإدارات المدارس أن تمس بحقوق المعلمين الذين يعبرون عن رأيهم في الشارع".

