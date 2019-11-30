أكّد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود، في تصريح تلفزيوني، أن " القانون 46 صدر منذ عامين ونحن نتعذب بسببه"، مشيرًا الى أن "اتحاد المؤسسات التربوية يقول إن القانون لم يطبق بالكامل والحالة التي وصلنا اليها في الأسبوعين الأولين من الأزمة صعبة جدًا، فكيف لو تم تطبيقه كاملًا؟"
ولفت عبود الى "أننا نتواصل مع المعلمين وجمعياتهم العمومية في المدارس"، مشددًا على "أننا لن نسمح لإدارات المدارس أن تمس بحقوق المعلمين الذين يعبرون عن رأيهم في الشارع".
كانت هذه تفاصيل خبر رودولف عبود: لن نسمح لإدارات المدارس أن تمس بحقوق المعلمين الذين يعبرون عن رأيهم في الشارع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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