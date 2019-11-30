اشارت مصادر ​بيت الوسط​ لصحيفة "الجمهورية" الى ان "من يعتقد أنّ التسريبات قد تُحدث اي تعديل في موقف رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ فهو مخطئ. فرغم كل ما يُقال ويُنسج من روايات فهي لا تعطيها اية أهمية، وخصوصاً تلك التي تُستخدم لتشويه المواقف والإيجاء بما ليس وارداً في حساباته".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر بيت الوسط للجمهورية: التسريبات لن تعدل في موقف الحريري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.