مصادر للجمهورية: تصميم الحريري على تشكيل حكومة اختصاصيين هو شرط غير قابل للتطبيق

كشفت مصادر مشاركة في اتصالات الايام الاخيرة على الخط الحكومي، وتحديداً مع رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​، معلومات خلاصتها انّ "​الثنائي الشيعي​ أبلغ الحريري قراراً من شقين، الاول انه لا يزال على موقفه لناحية ترؤسه حكومة تكنوسياسية. والثاني، انّه في حال قرّر الحريري العزوف نهائياً عن ​تشكيل الحكومة​ ​الجديدة​ لا يسير الثنائي الشيعي بأي حكومة تترأسها شخصية لا تحظى بدعم الحريري وتغطيته العلنية والاكيدة"، مشيرة الى انه "حتى الآن لم يعلن الحريري موقفاً حاسماً ونهائياً حول عدم ترشحه ل​رئاسة الحكومة​، وهذا ما أدّى الى لعبة حرق الأسماء البديلة التي جرى التداول بها في الفترة الاخيرة. وبعض هذه الاسماء قد حظيت خلال ​النقاش​ بينه وبين الثنائي الشيعي حولها بموافقته عليها، ولكن سرعان ما كانت هذه الموافقة تذوب ويُحرق الاسم فوراً".

ورات المصادر ان "اعلان الحريري تصميمه على تشكيل حكومة اختصاصيين بلا سياسيين، هو شرط غير قابل للتطبيق نظراً لرفضه من قِبل ​رئيس الجمهورية​ ومعه ​التيار الوطني الحر​ وكذلك من قِبل الثنائي الشيعي. وقد تمّ ابلاغ هذا الرفض للحريري، الّا انّ ثمة ليونة قد تطرأ، وتعزّز امكان قبول الحريري بحكومة تكنوسياسية، إذا ما نُفّذ شرط آخر يُبعد عن الحكومة بعض الاسماء التي يعتبرها الحريري مستفزة، كإسم الوزير ​جبران باسيل​"، معتبرة ان "العقدة الاساس كامنة هنا، وليس في أي مكان آخر".