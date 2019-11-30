التحكم المروري: طرقات تعلبايا ساحة النور والبداوي مقطوعة

افادت ​غرفة التحكم المروري​ بان جميع الطرقات ضمن نطاق زحلة و​البقاع​ سالكة باستثناء ​طريق تعلبايا​. ولفتت الى ان الطرقات المقطوعة ضمن طرابلس وحلبا هي ساحة النور والبداوي. واوضحت التحكم المروري ان اوتوستراد صور صيدا بيروت سالك.

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