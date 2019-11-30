اعلنت المديريـة العامـة لقوى الأمـن الـداخلـي _ شعبـة العلاقـات العامـة في بيان، انه "بتاريخ 29/11/2019 وفي احدى محطات تعبئة الوقود في محلة الحمرا، وقع اشكال بين المواطنة (د. ح.) ودورية طوارئ من وحدة شرطة بيروت قامت خلاله الفتاة وهي بحالة غضب بإطلاق الشتائم واعاقت مغادرة الدورية عبر الوقوف امامها والتهجم على الالية، مما أدى الى تدخل ملازم اول لفض الاشكال وتهدئة الفتاة، ولكنها أقدمت على الاعتداء عليه عند محاولة ابعادها من امام الآلية والضرب عليها".
وذكر البيان انه بنتيجة التحقيق، جرى توقيفها بناء على إشارة القضاء المختص. واكد ان قوى الامن الداخلي تعتبر انه من غير المسموح الاعتداء بهذه الطريقة على ضباط وعناصر قوى الامن الداخلي والتعرض لآلياتهم، وان كل مواطن يعلم مدى الجهود والتضحيات التي يقوم بها رجال قوى الامن ولاسيما في هذه المرحلة في تثبيت الامن والحفاظ على الاستقرار.
كانت هذه تفاصيل خبر توضيح ملابسات توقيف احدى المواطنات بعد تعرضها لدورية من قوى الامن في الحمرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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