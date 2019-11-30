لبناني يقود تحالف رينو ونيسان وميتسوبيشي بعد أزمة كارلوس غصن

اختار تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي المهندس الفرنسي-اللبناني ​هادي زبليط​، المكلّف حالياً قطاع التطوير والابتكار في المجموعة الفرنسية-اليابانية، ليكون أمينها العام الجديد، وفق ما علمت "فرانس برس" من مصدر مطلع، بما يؤكد معلومات نشرتها جريدة "​لوفيغارو​".

وبدأ زبليط، وهو خريج جامعة بوليتكنيك و"انستيد"، مسيرته في مجموعة رينو عام 1994 قبل التحاقه عام 2000 بـ"بوستن كونسالتينغ غروب".

وعاد زبليط إلى رينو عام 2017، ليصبح منذ اذار 2018 مدير "التطوير التجاري" للتحالف. وكان مكلفا بالأخص بالشراكات في قطاعات التكنولوجيات الحديثة وخدمات النقل والابتكار.

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ويبلغ الأمين العام الجديد للتحالف 49 عاماً، وهو عضو في اللجنة التنفيذية لمجموعة رينو.

وسيكون زبليط مكلفا بتنسيق مشاريع التعاون الصناعي الجديدة التي أعلن عنها الجمعة الشركاء الثلاثة، مع التطلع إلى تحسين الفعالية التشغيلية والإيرادات.

ويأتي قرار التعيين ليمثّل انطلاقة جديدة للتحالف الذي أصيب بشلل منذ عام بسبب المشاكل القضائية التي لاحقت رئيسه السابق ​كارلوس غصن​ اللبناني الأصل أيضا.