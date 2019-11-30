شكرا لقرائتكم خبر عن 9 حالات يجوز فيها نقل تكليف الشخص القائم برعاية ذوى الإعاقة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، كيفية الحصول على الحقوق المكتسبة المنصوص عليها فى القانون. وفيما يلى نرصد الحالات التى يجوز من خلالها نقل التكليف بالقيام برعاية شخص ذي إعاقة أو أكثر إلى شخص آخر فى الحالات الآتية: 1. وفاة الشخص القائم بالرعاية. 2. عدم قدرة القائم بالرعاية على القيام بشئون الرعاية للشخص ذي الإعاقة. 3. الحكم بعقوبة مقيدة للحرية فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4. إدراج القائم بالرعاية في قائمة الإرهابيين المنصوص عليها بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. Advertisements 5. تغيير محل إقامة الشخص القائم بالرعاية. 6. الطلاق البائن بين الزوجين في حال كان أحدهما هو القائم برعاية الآخر. 7. تغيير القائم بالرعاية بموجب قرار من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي أو بموجب حكم من المحكمة. 8. رغبة الشخص ذى الإعاقة في تغيير القائم بالرعاية. 9. رغبة الشخص القائم بالرعاية التنازل عن القيام بالرعاية إلى شخص آخر.

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