شرطة لندن تحدد هوية منفذ هجوم جسر لندن الإرهابي

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ):
قالت السلطات البريطانية إن الرجل الذي قتل شخصين طعنا على جسر لندن أمس الجمعة يدعى عثمان خان (28 عاما).
وقال نيل باسو رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن في بيان "هذا الشخص كان معروفا للسلطات وقد أدين في عام 2012 بتهم إرهابية".
وتابع "تم إطلاق سراحه في ديسمبر 2018، ويتم الآن إجراء تحقيق لتحديد كيف تمكن من تنفيذ هذا الهجوم".
وأوضح باسو أن الشخصين الذين قتلا هما رجل وامرأة، مضيفا أن ثلاثة أشخاص آخرين، هم رجل وامرأتان أصيبوا ولا يزالون في المستشفى لتلقي العلاج.
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