منفذ هجوم لندن مرتبط بـ"جماعات إرهابية".. وجونسون يعلق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - منفذ هجوم لندن مرتبط بـجماعات إرهابية.. وجونسون يعلق

السبت 30 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

نقلت وكالة "برس أسوسيايشن" البريطانية عن مصدر أمني أن منفذ الهجوم في لندن، الذي أسفر عن مقتل شخصين، الجمعة، مرتبط بـ"جماعات إرهابية".



وعقدت خلية الأزمة التابعة للحكومة البريطانية اجتماعا عقب وقوع الهجوم الذي أدى أيضاً إلى مقتل المنفذ وإصابة ثلاثة.

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وذكرت صحيفة التايمز أن السلطات أفرجت عن هذا الرجل من السجن قبل عام بعد الاتفاق على ارتداء جهاز إلكتروني لرصد تحركاته.

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن من المهم فرض تطبيق الأحكام المرتبطة بالإرهاب.

وأضاف جونسون " من الخطأ السماح لمجرمين يتسمون بالخطورة والعنف الخروج من السجن مبكرا ومن المهم جدا التخلي عن هذا التقليد وأن نفرض تطبيق الأحكام التي تتناسب مع المجرمين الخطرين ولا سيما الإرهابيين".