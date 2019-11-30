شكرا لقرائتكم خبر عن النائب رضا البلتاجى يطالب بالقضاء على العشوائيات.. ويؤكد: بيئة خصبة للتطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب رضا البلتاجى، إن الحفاظ على أراضي الدولة من أبرز الملفات والتحديات أمام المحافظين الجدد، والعمل الاستباقى لمنع حدوث المخالفة، والبناء المخالف الذى أصبح خطرا يهدد البنية التحتية وحياة المواطنين ويساهم بشكل كبير فى زيادة نسبة العشوائيات على مستوى الجمهورية.

وأوضح البلتاجى، أن التعدى على أراضى الدولة يستوجب تكاتف الأجهزة للقضاء على هذه الظاهرة فى بدايتها، وذلك من خلال النزول إلى أرض الميدان ومتابعة القضايا العالقة على أرض الواقع، وعدم ممارسة الأعمال من المكاتب، خاصة وأن المحافظ لديه كافة الصلاحيات فى محافظته، فى اتخاذ كافة الإجراءات التى تهدف لحل المشاكل والقضايا العالقة بشكل عاجل وفورى.

وشدد البلتاجى، على ضرورة القضاء على العشوائيات، مؤكدا، أنها بمثابة بيئة خصبة لانتشار الأفكار المتطرفة، وتعطل مسيرة البناء والتنمية، بالإضافة، إلى ضرورة تعظيم موارد المحافظة الذاتية حتى يتسنى الانتهاء من بعض المشاكل والموضوعات العالقة وتحقيق نهضة حقيقية فى كافة المحافظات.