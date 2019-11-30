شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "محلية البرلمان"للمحافظين الجدد ونوابهم: توزيع الأدوار ضرورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المحافظين الجدد ونوابهم، أن يقوموا بتوزيع الأدوار فيما بينهم، ليتسنى متابعة كل المشكلات التى يعانى منها المواطن، ووضع الحلول المناسبة لها.

وقال "الحسينى"، إن توجه الدولة فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتمكين الشباب ومشاركتهم فى صنع القرار وتحمل المسئولية خطوة محمودة وجيدة وكلها أمور مبشرة، داعيا المحافظين الجدد ونوابهم إلى متابعة كل الملفات والقضايا فى محافظاتهم ودراستها جيدا واستكمال العمل فيها بناء على ما سبق من مجهودات فيها من قبل المسئولين السابقين، وليكون العمل بناء على برامج وخطط واضحة، بغض النظر عمن ينفذها.

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى ضرورة نزول المسئولين الشارع والاحتكاك بمشكلات المواطنين على أرض الواقع، وسرعة استيعابها، ونصحهم بأن يستمعوا جيدا للعاملين فى المحليات بدرجاتهم المختلفة لأنهم يعلمون تفاصيل المشكلات والقضايا فى المحافظات ومدنها وقراها، كما يجب الاستفادة من خبرات قدامى العاملين والمسئولين فى الوحدات المحلية.

وشدد النائب محمد الحسينى، على ضرورة تشديد الرقابة لضبط الأسواق وأسعار السلع، ومنع وإزالة التعديات والإشغالات فى الطرق، والتصدى للأسواق والمواقف العشوائية، والحفاظ على المال العام.