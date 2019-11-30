وفاة البرلماني محمد بدوي دسوقي إثر أزمه قلبية خلال حفل زفاف ابنته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي: توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، النائب محمد بدوي الدسوقي، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، إثر أزمه قلبية أثناء حفل زفاف ابنته. وتقدم أعضاء مجلس النواب بخالص العزاء لأسرته وأبناء دائرته، راجين له الرحمة والمغفرة. وشغل الدسوقي عضوية لجنة النقل بمجلس النواب على مدار الأربع سنوات الماضية.

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