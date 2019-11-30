عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الشرطة البريطانية: مقتل 3 أشخاص في حادث الطعن بينهم المهاجم

السبت 30 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قالت الشرطة البريطانية: "إن ثلاثة أشخاص قتلوا في حادث الطعن الذي وقع عند منطقة جسر لندن، بينهم منفذ العملية"، مشيرة إلى أن 3 من المصابين يتلقون العلاج.



وأصدرت الشرطة بيانا، مساء الجمعة، جاء فيه "حادث الطعن عند منطقة جسر لندن أسفر عن مقتل شخصين بجانب منفذ العملية، وسيتم نشر المزيد من الدوريات الأمنية في العاصمة إثر حادث الطعن".

وأعلنت الشرطة، في وقت سابق الجمعة، إخلاء محطة مترو أنفاق أوكسفورد بالعاصمة لندن، بعد ساعات من حادث الطعن الذي وقع بجسر لندن.

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وأكدت وسائل إعلام بريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون بصدد عقد اجتماع أمني طارئ، لبحث تداعيات حادث الطعن عند جسر لندن.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تعليقا على الحادث، "إن حادث الطعن الذي شهدته العاصمة إرهابي، وأن حكومته ستقدم جميع المتورطين فيه إلى العدالة".

وقتل شخصان في حادث طعن عند منطقة جسر لندن، وكانت الشرطة أعلنت أن عناصرها قتلوا بالرصاص شخصا كان في حوزته "متفجّرات زائفة"، بعدما تعرّض عدد من الأشخاص للطعن في عملية "إرهابية".

وكان جسر لندن مسرحا لهجوم في يونيو/حزيران عام 2017، عندما قاد 3 مسلحين سيارة "فان" وصدموا مارة ثم هاجموا أشخاصا في المنطقة المحيطة، ما أسفر عن مقتل ثمانية.