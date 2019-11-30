شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. تعليق إضراب محطات البنزين والان نبدء بالتفاصيل

أعلن نقيب أصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البراكس تعليق إضراب محطات البنزين ابتداء من الليلة، حسبما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام دون تقديم مزيد من التفاصيل. وأفادت الوكالة في وقت سابق، بأن محتجين قطعوا بالسيارات مسلكي اوتستراد البداوي بين طرابلس وعكار احتجاجا على اقفال محطات المحروقات وعدم توفر البنزين. وكان أصحاب محطات المحروقات قد بدأوا، صباح أول أمس الخميس، إضرابًا مفتوحًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان.. تعليق إضراب محطات البنزين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.