شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون: بريطانيا ستغادر «الأوروبي» بحلول 31 يناير والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس الجمعة: إن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي بحلول 31 يناير على أبعد تقدير إذا فاز حزب المحافظين بأغلبية في الانتخابات التي تجرى خلال أسبوعين.

وقال جونسون، الذي يتقدم حزب المحافظين المنتمي له في استطلاعات الرأي قبيل الانتخابات التي تجرى في 12 ديسمبر: من الأفضل ألا يتدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات المرتقبة عندما يزور لندن لحضور قمة حلف شمال الأطلسي الأسبوع المقبل، وأضاف: ما لا نفعله عادة كحلفاء وأصدقاء مقربين هو التدخل في الحملات الانتخابية لبعضنا البعض.

» حلفاء مقربون

وقال لإذاعة «إل.بي.سي»: أفضل «شيء» يمكن فعله عندما يكون هناك أصدقاء وحلفاء مقربون هو عدم تدخل أي جانب في انتخابات الجانب الآخر.

Advertisements

لكن ترامب خاض بالفعل في الانتخابات، حيث صرح في أكتوبر أن زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين سيكون اختيارا «سيئا جدا» لبريطانيا وبأنه ينبغي على جونسون إبرام اتفاق مع نايجل فيراج زعيم حزب بريكست.

واستغل كوربين إشادة ترامب بجونسون للهجوم على المحافظين في حملته، بالقول: إنهم سيبيعون أجزاء من هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي تديرها الدولة وتحظى بشعبية واسعة لشركات أمريكية بعد خروج بريطانيا إذا فازوا في الانتخابات.

وذكرت صحيفة صن البريطانية الجمعة أن زعماء بارزين في حزب المحافظين يخشون أن يتفوه ترامب خلال زيارته التي تستمر يومين بما قد يؤثر سلبا على حملتهم.