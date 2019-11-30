شكرا لقرائتكم خبر عن نظام الملالي يسرق أعضاء متظاهري الأحواز والان نبدء بالتفاصيل

اتهم معارضون إيرانيون وحقوقيون نظام الملالي بارتكاب مجازر إنسانية ضد الأحواز العرب، مؤكدين سرقة أعضاء من أجساد القتلى من أبناء الإقليم ممن سقطوا خلال المظاهرات، التي تصدت لها بعنف ودموية قوات الحرس الثوري الإرهابي؛ ما يتطلب محاكمة المسؤولين في طهران.

» دماء الأحواز

قال مدير المرصد الأحوازي لحقوق الإنسان علي قاطع الأحوازي: سلطات الاحتلال الإيراني لا ترحم الأحوازي حتى بعد أن يفارق الحياة برصاص حرسها الإرهابي، وما حدث من سرقة لأعضاء جثة الشاب الراحل «حمزة سواري» ابن الخامسة والعشرين يؤكد بشاعة ما ترتكبه العصابة المجرمة التي تدير السلطة في إيران.

مؤكدًا أن «سواري» اغتالته رصاص الغدر الإيراني، ولم يكتف نظام الملالي بحرمان أهله منه، بل سرقوا أعضاءه الداخلية، وشدد على أن القائمين على النظام الإيراني يشوهون الدين الإسلامي، الذي يوصي بالرحمة.

وأضاف الأحوازي: بعد رفع الحظر عن الإنترنت وصلت معلومات للناشطين الأحوازيين تكشف عمق الكارثة الإنسانية، التي ارتكبتها عناصر الحرس الثوري الإرهابية وأذنابهم من الباسيج بحق أبناء الشعب العربي الأحوازي.

وكشف عن أن عناصر بالأمن الإيراني اعتقلت الناشط الأحوازي علي الزهيري، من أمام مقر عمله بحي الزهيرية في الأحواز العاصمة، ونقلته إلى مكان مجهول، مشيرًا إلى أن الزهيري كان أحد أبطال لجان الإغاثة في فترة السيول التي اجتاحت الأحواز في أبريل الماضي، وشارك بفاعلية في مساعدة المنكوبين للتصدي للسيول المفتعلة آنذاك.

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» جبين الإنسانية

من جهته، قال الباحث في الشؤون الإيرانية أحمد العناني: ما يحدث للأحواز والمعارضين الإيرانيين جرائم يندى لها جبين الإنسانية؛ إذ إن تقارير دولية تؤكد وجود إعدامات ميدانية رميًا بالرصاص ضد شبان متظاهرين في إقليم الأحواز، إضافة إلى استخدام قوات الحرس الثوري الإرهابية العنف المفرط، واقتحام المنازل، واعتقالًا عشوائيًا.

مؤكدًا أن صمت العالم على هذه المجازر يحتاج إلى تفسير، خصوصًا أن المظاهرات كانت سلمية، ويطالب المحتجون بحياة كريمة بعدما تعمّد النظام الإيراني قمعهم وحرمانهم من حقوقهم، إضافة إلى محاولة طمس هويتهم العربية.

بدوره، طالب الباحث في الشؤون الإيرانية محمد شعت، المجتمع الدولي بضرورة تحكيم ضميره ومحاكمة النظام الإيراني والعناصر المجرمة في قوات الحرس الثوري.

ولفت إلى ارتكابهم جرائم بحق المعارضين من أبناء الشعب الإيراني وتحديدًا عرب الأحواز، الذين سقط منهم عدد كبير ضحايا لاسيما في الأحداث الأخيرة، التي لجأت فيها السلطات الإيرانية لقمع المظاهرات، وإطلاق النار وإلقاء القنابل المسيلة للدموع، ولم ترحم النساء والأطفال وكبار السن وسقط عدد منهم بين قتيل وجريح.