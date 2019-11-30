العاهل المغربي: حل الدولتين ينهي الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

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وأبرز في رسالة بعث بها إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف الشيخ نيانغ، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن المجتمع الدولي يوافق على أن التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، وإنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط هدف لا يمكن بلوغه إلا من خلال حل الدولتين، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وبحسب ما نقلته «واس»، أوضح الملك محمد السادس أن أية جهود لإعادة إحياء عملية السلام لا يمكنها أن تحقق أهدافها إلا بوضع حد للسياسة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مجددا في هذا الصدد مطالبة مجلس الأمن والأسرة الدولية بسرعة التحرك للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ القرار الأممي رقم 2334 الذي يدعو إلى وقف الاستيطان ويعتبر المستوطنات غير شرعية.
وجدد ملك المملكة المغربية في هذه الرسالة تضامنها مع الشعب الفلسطيني ودعمها الموصول من أجل نيل حقوقه المشروعة والعادلة، في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كما دعا الفلسطينيين، بكل أطيافهم، للانخراط بصدق في جهود المصالحة لتجاوز حالة الانقسام التي تضعف موقفهم ولا تخدم مشروعهم في إقامة دولتهم المستقلة، مؤكدا دعمه الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس.
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