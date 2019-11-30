وسائل إعلام: منفذ الهجوم في لندن مرتبط بـ"جماعات إرهابية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نقلت وكالة "برس اسوسيايشن" البريطانية عن مصدر أمني أن منفذ الهجوم في لندن، الذي أسفر عن مقتل شخصين، الجمعة، مرتبط بـ"جماعات إرهابية".

إخلاء محطة مترو أوكسفورد بلندن وجونسون يعقد اجتماعا أمنيا



وعقدت خلية الأزمة التابعة للحكومة البريطانية اجتماعاً عقب وقوع الهجوم.

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وأعلنت الشرطة البريطانية، الجمعة، إخلاء محطة مترو أنفاق أوكسفورد بالعاصمة لندن، بعد ساعات من حادث الطعن الذي وقع بجسر لندن.

وقتل شخصان في حادث الطعن، الذي وقع منذ ساعات قليلة، وكانت شرطة لندن أعلنت أن عناصرها قتلوا بالرصاص شخصاً كان في حوزته "متفجرات زائفة"، بعدما تعرض عدد من الأشخاص للطعن في عملية "إرهابية".

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تعليقاً على الحادث: "إن حادث الطعن الذي شهدته العاصمة إرهابي، وإن حكومته ستقدم جميع المتورطين فيه إلى العدالة".