عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سلطان الجابر: يوم الشهيد الإماراتي مناسبة وطنية لتجسيد تضحيات شهدائنا

السبت 30 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام في الإمارات، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، أن يوم الشهيد الإماراتية هو مناسبة وطنية لتجسيد تضحيات هؤلاء الشهداء .

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وأضاف في تصريح نشرته وكالة وام، "يمثل يوم الشهيد مناسبة وطنية نؤكد من خلالها على القيم النبيلة التي تجسدها تضحيات شهدائنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم بكل عزة وفخر في سبيل رفعة الوطن، وصون وحماية مكتسباته ومقدراته. ونقدم بهذه المناسبة تحية إجلال وإكبار لأرواح شهدائنا الأبرار الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والوفاء".

وأضاف " في يوم الشهيد، تتلاحم الإرادة الوطنية في دولة الإمارات لنستذكر سيرة شهداء الوطن، ونستلهم من تضحياتهم المبادئ والثوابت الوطنية الراسخة، مجددين بذلك عهد الولاء والوفاء للوطن وللقيادة، ونوجه تحية إكبار واحترام لأمهات وعائلات الشهداء مؤكدين بأن شعب الإمارات كله أسرة واحدة تتكاتف إعلاءً لراية الوطن".