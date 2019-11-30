شكرا لقرائتكم خبر عن إرهاب «سكاكين» في لاهاي بعد لندن! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (وكالات) @okaz_online

عقب ساعات قليلة من حادثة طعن عشوائي للمارة في العاصمة البريطانية لندن، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في عملية وصفت بأنها عمل إرهابي، أكدت الشرطة الهولندية، أمس (الجمعة)، أن ثلاثة أشخاص أصيبوا في عملية طعن بأحد الشوارع التجارية في مدينة لاهاي؛ مقر الحكومة الهولندية.

وأفادت السلطات الهولندية، أن أجهزة الأمن هرعت إلى موقع الحادث، للوقوف على ملابساته، ولم تشر الشرطة الهولندية، إلى دوافع الطعن، كما لم تحدد ما إذا كان الهجوم إرهابي وما إذا كان مرتبطا بالهجوم الذي وقع قبله بساعات على أحد جسور لندن.

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وأفاد البيان الذي أصدرته شرطة لاهاي، أنها تبحث عن رجل في العقد الخامس، ووصفته بأنه من المنحدرين من شمال أفريقيا، إضافة إلى أوصاف أخرى من بينها أنه يضع وشاحا ويرتدي سترة رياضية رمادية اللون.

وشهدت العاصمة البريطانية في وقت سابق اليوم، مقتل شخصين، جراء مهاجمة رجل عددا من المارة بسكين عند جسر لندن، في حين قتلت الشرطة المهاجم الذي كان يرتدي سترة ناسفة «زائفة»، بحسب ما تداولته وسائل الإعلام البريطانية.

وجاءت عمليتا الطعن في يوم «الجمعة السوداء» (بلاك فرايدي)، الذي تقوم فيه المتاجر بإجراء تخفيضات كبيرة، وهو ما يعزز حركة التسوق وازدحام الشوارع بالمارة.