جونسون: منفذ هجوم جسر لندن خرج من السجن قبل عام تقريبا

أكد رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ أنه "يجب أن نواصل العملية الديمقراطية ويجب اظهار الاحترام للضحايا وأسرهم"، مشيراً إلى أن "منفذ هجوم جسر لندن خرج من السجن قبل عام تقريبا"، مشدداً على "أهمية تشريع ​عقوبات​ رادعة ضد مرتكبي الأعمال الإرهابية".

وكانت قد أكدت ​الشرطة البريطانية​، في وقت سابق من الجمعة، تصفية رجل نفذ ​عملية طعن​ في جسر لندن، قائلة إن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين متأثرين بجروحهما جراء الحادث إضافة إلى إصابة 3 آخرين.

وصنفت الشرطة الهجوم بالإرهابي، لكنها قالت إنها لا تزال تنظر في جميع الاحتمالات الخاصة بدوافع المنفذ، بينما وصف جونسون العملية بالمرعبة، متعهدا بأن بريطانيا "لن تكون خائفة أو مقسمة بمثل هذه الهجمات".