الجيش اليمني يستعيد منطقة من قبضة "أنصار الله" شمال الضالع

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة، تحقيق تقدم ميداني في مواجهات مع جماعة "أنصار الله الحوثيين"، بمحافظة الضالع وسط اليمن"، مشيرا الى أن "القوات شنت هجوما على مواقع تمركز الحوثيين في جبهة الفاخر بمديرية الضالع شمال الضالع، تمكنت خلاله من السيطرة على منطقة القباه".
ولفت أن "المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار باتجاه منطقة حبيل السماعي".
وتنفذ القوات السعودية التي تقود تحالفا من قوات دول عربية وإسلامية ضد الجماعة دعما للجيش اليمني عمليات قصف مدفعي وصاروخي وغارات على مواقع تابعة للجماعة في صعدة ومحافظات يمنية أخرى.
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