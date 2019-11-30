أعلن زعيم تحالف "أزرق أبيض"، بيني غانتس، أن "أعضاء في حزب "الليكود"، الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أعربوا عن رغبتهم في تشكيل حكومة وحدة بدون نتانياهو"، مشيراً إلى أن "نتانياهو أصبح عبئا على أعضاء الليكود الذين يتحدثون فيما بينهم وفي المناقشات معي أيضا، عن إدراكهم بأنه سيكون من الصحيح تشكيل حكومة وحدة من دونه".
ولفت إلى أن "نتانياهو في حال تمت تبرئته من تهم الفساد سيكون بوسعه أن يكون رئيسا للوزراء لسنتين".
كانت هذه تفاصيل خبر غانتس: أعضاء في الليكود يريدون تشكيل ائتلاف بدون نتانياهو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.