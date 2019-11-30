غانتس: أعضاء في الليكود يريدون تشكيل ائتلاف بدون نتانياهو

أعلن زعيم تحالف "أزرق أبيض"، ​بيني غانتس​، أن "أعضاء في حزب "الليكود"، الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي، ​بنيامين نتانياهو​، أعربوا عن رغبتهم في تشكيل ​حكومة​ وحدة بدون نتانياهو"، مشيراً إلى أن "نتانياهو أصبح عبئا على أعضاء الليكود الذين يتحدثون فيما بينهم وفي المناقشات معي أيضا، عن إدراكهم بأنه سيكون من الصحيح تشكيل حكومة وحدة من دونه".

ولفت إلى أن "نتانياهو في حال تمت تبرئته من تهم ​الفساد​ سيكون بوسعه أن يكون رئيسا للوزراء لسنتين".