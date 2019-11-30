الرئيس اليمني يدعو "أنصار الله" إلى تنفيذ الاتفاقات وتغليب مصلحة الشعب

دعا الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، الحوثيين وأي قوى مسلحة أخرى في البلاد إلى "التعامل بمسؤولية وجدية مع الاتفاقات وتغليب مصلحة الشعب اليمني لإنهاء الأزمة التي يعاني منها اليمن"، مشيراً إلى أن "خيار السلام هو خيارنا الاستراتيجي، ولم تكن الحرب إلا ضرورة فرضها علينا دعاتها، وسنظل نمد يد السلام عند كل فرصة ومناسبة، ولكنه السلام العادل والشامل والمستدام المستند للمرجعيات الثلاث".
ولفت إلى "إننا نسعى إلى سلام يفضي إلى دولة واحدة وسلطة واحدة وجيش واحد ومؤسسات وطنية تعمل من أجل كل اليمنيين، سلام نسعى من خلاله لإنهاء أسباب الحرب ونعمل جميعا من أجل دولة اتحادية ضامنة للجميع"، مشيراً إلى "إنني من هنا فإني أتوجه بالدعوة إلى المليشيا الحوثية وإلى كل من يظن أن السلاح يمكن أن يكون حلا، إلى التعامل بمسؤولية وجدية مع الاتفاقات وتحكيم العقل والمنطق وتغليب مصلحة الشعب اليمني. نعمل مع المبعوث الأممي بروح مسؤولة، ونسعى مع الأشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي إلى تخفيف معاناة شعبنا بكل الوسائل المتاحة".
وأكد "العمل بكل صدق وجدية لتحويل اتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي إلى واقع حقيقي على الأرض وتذليل الصعوبات التي تعترض إحلال الاستقرار".
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