مسؤول أميركي: ننتظر من جميع دول الناتو أن ترفع إنفاقها العسكري بحلول العام 2024

أعلن مسؤول رفيع المستوى في ​الإدارة الأميركية​ لوكالة "تاس" الروسية عن أن الولايات التحدة تنتظر من جميع الدول الأعضاء في حلف ​الناتو​ أن ترفع إنفاقها الدفاعي حتى 2% من ناتجها المحلي الإجمالي"، مشيراً إلى أن "​ترامب​ في قمة الناتو المنعقدة في لندن في يومي 3 و4 من كانون الاول المقبل".

ولفت إلى أن "رئيس ​الولايات المتحدة​ متمسك بجعل الناتو أقوى وقادرا على التعامل مع التهديدات والتحديات المستقبلية. وبهذا الصدد ندعو جميع دول الناتو لزيادة نفقاتها الدفاعية في إطار قرارات قمة "الناتو" في ويلز"، موضحاً أن "أربع دول فقط من الدول الأعضاء كانت تخصص 2% من ناتجها المحلي الإجمالي لأغراض الدفاع، في العام 2016، أما الآن فوصل عدد هذه الدول إلى تسع، ونتوقع أن تحذو البقية حذوها بحلول العام 2024".