شكرا لقرائتكم خبر عن آخر ما كتب نائب الجيزة محمد بدوى دسوقى قبل وفاته خلال حفل زفاف ابنته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتهر النائب الراحل محمد بدوي دسوقي عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، بمشاركة أهل دائرته في منطقة الجيزة بشكل مستمر بالمستجدات التى تطرأ على المنطقة من حين لآخر، والمتمثلة في حملات الإزالة والتعديات على الاراضي والشوارع.

وكانت أخر منشورات النائب الراحل، هي تهنئة المنتخب الأوليمبي يوم 17 نوفمبر الجاري، بالفوز بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتأهل لكأس العالم ٢٠٢٠ بطوكيو".



المنشور الاخير للنائب محمد بدوي دسوقي

وتوفي منذ قليل النائب محمد بدوي دسوقي، أثر ازمة قلبية، داخل فرق نجلته في احدى فنادق القاهرة الكبري.