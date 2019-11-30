"البلاك فرايداي" في الفيوم| "تخفيضات وهمية".. وإقبال ضعيف

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

رغم التخفيضات التي وصلت إلى 50% حسبما أعلن أصحاب المحال التجارية بمحافظة الفيوم، تزامنًا مع الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر، المعروفة بالجمعة البيضاء في مصر، أو "البلاك فرايداي" عالميًا، إلا أن الإقبال لم يكن بالكثافة التي توقعها التجار وأصحاب المحال.

"الخليج 365" رصد نسب الإقبال على الشراء بعد الإعلان عن التخفيضات التي وصلت إلى 50% على بعض السلع والمنتجات.

تقول ميرنا علي، طبيبة أسنان، إنها استغلت فرصة الإعلان عن تخفيضات، وخرجت للتسوق، لأن موعد زفافها اقترب، وتحتاج لبعض المستلزمات.

وأوضح عبد العليم العمدة، محامي، أن سبب عزوف الجمهور عن الشراء، يعود على أن العروض المقدمة وهمية، لا ترقى إلى مفهوم التخفيضات الحقيقية التي تستطيع جذب المواطنين وتحفيزهم على الشراء.

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وأضاف "العمدة" أنه وجد عرضًا داخل أحد المحال، يقرر أنك عند شراء حذاء سوف تحصل على حذاء آخر مجانًا، ولفت إلى أن العرض يعتبر بمثابة خداع للمواطن لأن سعر الحذاء الواحد يعادل سعر المنتجين مجتمعين، وبالتالي لا يوجد أي تخفيض في العرض.

وقال صلاح عبد الباري، موظف، أن هناك بعض المطاعم خدعت المواطنين بالإعلان عن تخفيض على سعر بعض الأطعمة، ولكن بالتدقيق لن تجد أن هناك تخفيَا حقيقيًا في الأمر.

أما أسامة خشبة، صاحب محل هدايا، فأكد ان العروض التي قدمها، كانت حقيقية ولا تخدع الجمهور، لافتًا إلى أن العروض تضمن شراء المنتجات بتخفيض عن أسعارها المعلنة مسبقًا.

ومن جانبه أكد هشام سعيد مدير عام التجارة الداخلية في مديرية تموين الفيوم، أنه أرسل حملات للمحال التي أعلنت عن تخفيضات كبرى خلال "البلاك فرايداي" وأثبتت وجود تخفيضات وهمية، بعد قيام بعض التجار بالتلاعب في فواتير بعض الأصناف، لافتًا على أنه جرى تحرير محاضر لهم، بينما التزم البعض بما أعلنه من تخفيضات.