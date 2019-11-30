بدون ملابس.. العثور على جثة طفل بها آثار ضرب في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

عثر أهالي في قرية الحمراوي التابعة لمركز كفر الشيخ، اليوم الجمعة، على جثة طفل ملقاة في مياه إحدى الترع ما بين قريتي الحمراوي وآمية التابعتين لمركز كفر الشيخ.

وكان اللواء محمود حسن مدير أمن كفر الشيخ، تلقي إخطارًا من العميد عبد الحليم فايد، مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، بتلقيه إشارة من شرطة النجدة، عن بلاغ أحد المواطنين، بعثوره على جثة طفل يتراوح عمره ما بين 12 و15 عامًا، مجهول الهوية وبدون ملابس، وبها أثار ضرب بالوجه، وملقاة في مياه ترعة مجاورة للأراضي الزراعية الواقعة.

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انتقل العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، رفقة الرائد هيثم الهياتمي رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، إلى موقع العثور على جثة الطفل محل البلاغ.

وشكل اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، فريق بحث جنائي ترأسه العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس مباحث المديرية، ضم الرائد هيثم الهياتمي، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، ومعاونيه لكشف غموض الواقعة والوصول إلى مرتكبيها.

جرى نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابة العامة، وجرى تحرير المحضر اللازم.