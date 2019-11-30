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وكالات- صرح فرانسوا لوكوانتر، رئيس أركان الجيش الفرنسي لمحطة (آر.إف.آي) الإذاعية الفرنسية اليوم، الجمعة 29 نوفمبر 2019، إن حادث تصادم طائرتي هيلكوبتر عسكريتين فرنسيتين في مالي يوم الثلاثاء لم يقع نتيجة التعرض لنيران تنظيم داعش.
يذكر أن داعش أعلن أمس الخميس أن طائرتي الهليكوبتر تصادمتا بعدما تراجعت إحداهما تحت نيران مقاتلي داعش، لكنه لم يقدم أي دليل على ذلك.
وقال لوكوانتر إن فرنسا لا تعتزم الانسحاب من مالي لكنها تحتاج المزيد من الدعم من حلفائها.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس أركان الجيش الفرنسي: داعش ليس وراء تصادم طائرتين عسكريّتين في مالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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