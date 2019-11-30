السودان/ اثناء الاحتجاجات .. يغتصبان طبيبة في محطة الحافلات وهذا ما قضت به المحكمة

أوقعت محكمة سودانية اليوم الخميس، عقوبة السجن مدى الحياة، والجلد 100جلدة تعزيرًا، بحق شابين اغتصبا طبيبة داخل محطة المواصلات العامة ”جاكسون“ وسط العاصمة الخرطوم، إبان اندلاع الاحتجاجات ضد حكم الرئيس السابق عمر البشير.
وأدانت المحكمة، الشابين بـ“الاشتراك في النهب والاستدراج والاغتصاب“ وقال القاضي الذي نطق الحكم: ”لو وجدت عقوبة أردع من ذلك لأصدرتها في مواجهتكم لبشاعة الجريمة“.
وقضت المحكمة أيضًا على مدانين آخرين في القضية بالسجن ثلاث سنوات في القضية من القانون الجنائي المتعلقة باستلام مال مسروق.
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