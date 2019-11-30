أردوغان يهاجم ماكرون بشأن الأطلسي معتبرًا أنه "في حالة موتٍ دماغي"

وكالات- وجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2019 انتقادات شديدة لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون معتبرا أنه "في حالة موت دماغي"، مصعدا الضغط قبل أسبوع من قمة حاسمة للحلف الأطلسي. واقتبس إردوغان توصيف ماكرون نفسه للحلف الأطلسي معلنا "عليك قبل أي شيء أن تفحص موتك الدماغي أنت نفسك. هذه التصريحات لا تليق سوى لأمثالك الذين هم في حالة موت دماغي"، وذلك ردا على انتقادات فرنسا لهجوم تركيا، العضو في الحلف الأطلسي، على المقاتلين الأكراد في شمال سوريا.

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