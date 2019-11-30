وكالات - أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية اليوم، الجمعة 29 نوفمبر 2019، إسقاط طائرة آباتشي سعودية قبالة منطقة عسير جنوب الممكلة السعودية، ومصرع طاقمها. وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان مقتضب: " تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية من إسقاط طائرة أباتشي سعودية بصاروخ أرض جو بتقنية جديدة سنكشف عنها لاحقا". وأوضح أنه "تم إسقاطها صباح اليوم في منطقة مجازة قبالة عسير أثناء قيامها بأعمال عدائية ومصرع طاقمها المكون من اثنين سعوديين واحترقها بالكامل"،بحسب موقع "المسيرة نت". Advertisements وأشار العميد سريع إلى أن "العملية موثقة بالصوت والصورة بعدسة الإعلام الحربي". وأضاف " أن القوات المسلحة تؤكد أن الاقتراب من الأجواء اليمنية محظور ولن تكون مكانا للنزهة لأحد وأنها ستتصدى لكل محاولات الأعداء حتى تصل إلى حماية الأجواء اليمنية بشكل كامل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليمن / الحوثيّون يقولون إنهم أسقطوا مروحيّة أباتشي سعوديّة بصاروخ أرض - جوّ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.