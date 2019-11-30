فرنسا.. إجراء دبلوماسي بعد إهانة أردوغان لـ"ماكرون"

استدعت فرنسا السفير التركي لدى باريس لطلب تفسير بشأن تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التي وصف فيها نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بأنه "ميت دماغيا".
وقبيل قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، التي تعقد الأسبوع المقبل ويحضرها الزعيمان، تصاعدت التوترات بشأن دور تركيا العسكري في سوريا وداخل الحلف وهيأيضا عضو في القتال ضد تنظيم داعش.
وفي وقت سابق، اشتكى ماكرون، من الافتقار للقيادة الأمريكية، وأعرب عن أسفه لما سماه موت حلف الناتو "دماغيا"، وقال إن الحلف بحاجة إلى "نداء إيقاظ".
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