كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العثور على جسم مشبوه في باريس وإخلاء إحدى محطات المترو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت الشركة الوطنية للسكك الحديدية في فرنسا، مساء الجمعة، بإخلاء إحدى محطات المترو بعد العثور على حقيبة مشبوهة، وفقا لما أفادت به روسيا اليوم.

وأشارت الشركة إلى أنه تم إخلاء محطة مترو "غار دو نور" (Gare du Nord) شمالي العاصمة باريس، لمدة 40 دقيقة، بعد العثور على جسم مشبوه.

وأوضحت أن هذه تعد المرة الثانية أو الثالثة التي يعثرون فيها على جسم مشبوه خلال نفس اليوم.

يأتي هذا بعد حادثتي طعن، الجمعة، في بريطانيا وهولندا، أسفرتا عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.