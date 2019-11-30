جنايات طنجة تدين عسكري سابق ب20 سنة نافذة..تسبب في مقتل تاجر بسوق الجملة للخضر والفواكه

أدانت غرفة الجنايات في استئنافية طنجة، أمس الخميس، شخصا ب20 سنة سجنا نافذا، بتهمة الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، على خلفية التسبب في مقتل شخص في شهر غشت الماضي بسوق الجملة للخضر والفواكه في منطقة “بني مكادة”.

وكشف المتهم “أ.ب”، عسكري سابق، خلال الاستماع إليه من طرف هيئة المحكمة، أنه دافع عن نفسه بعدما هاجمه الضحية الذي كان يشتغل تاجرا بسوق الجملة، بطريقة مفاجئة بواسطة ساطور، عندما كان نائما تحت عربته التي يعرض فيها سلعته للبيع، حوالي الساعة السادسة والنصف صباحا، ما تسبب له في إصابات خطيرة على مستوى رأسه ووجهه وأطرافه، قبل أن يقوم بتوجيه طعنات للضحية تسببت في وفاته لاحقا.

وقال محامي الدفاع عن المتهم، أن موكله كان نائما، قبل أن يباغثه الضحية في سوق الجملة بواسطة ساطور، وقام بضربه على مستوى الرأس، حيث دافع عن نفسه ورد هذا الاعتداء بنفس السلاح الذي هوجم به.

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واعتبر محامي الضحية، أن جريمة القتل ثابتة في حق المتهم، مطالبا بتشديد العقوبة مع تعويض مالي ب 300 ألف درهم لفائدة أسرة الراحل.

وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى 22 من شهر غشت الماضي، عندما لفظ شخص أنفاسه الأخيرة، مباشرة بعد وصوله إلى مستشفى محمد الخامس بطنجة، بعدما تلقى طعنات لاذعة على يد أحد التجار، بسوق الجملة للخضر والفواكه بمنطقة بني مكادة، قبل أن يتم إيقاف الجاني من قبل العناصر الأمنية في نفس اليوم.