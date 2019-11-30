روح أمينة رشيد ورفيق دربها عبد الله شقرون تحضر في افتتاح مهرجان مراكش.. تكريم بطريقة خاصة

حضرت روح الفنانة القديرة أمينة رشيد، وزوجها الكاتب والمسرحي عبد شقرون، في افتتاح المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، مساء اليوم الجمعة.

وكرمت روح أمينة رشيد ورفيق عمرها، عبر ترك مقعدين فارغين يحملان اسميهما في الصف الأول، علما أنهما كانا وفيان للمهرجان منذ بدايته.

وخلال الجلسة الافتتاحية تم تقديم فكرة عن الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية، إضافة إلى تقديم أعضاء لجنة التحكيم التي تترأسها الممثلة والمنتجة الاستكلندية تيلدا سوينتون، وفي عضويتها البريطانية أندريانا أرنولد، والفرنسية كيارا ماسترواني، والبرازيلي كليبر مندونسا فيليو، والاسترالي ديفيد ميشود، والسويدي ميكائيل بيرسبراندت، والأفغانستاني عتيق رحيمي، وكذا الفرنسية ريبيكا زلوتوفسكي، والمغربي والمغربي على الصافي.

وافتتحت عروض أفلام الدورة 18 من مهرجان مراكش بفيلم السكاكين للمخرج ريان جونسون.