افتتحت مساء اليوم الجمعة، فعاليات الدورة 18 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، بحضور نجوم الفن السابع من مختلف البلدان.
وشكلت لحظة المرور على السجادة الحمراء، أبرز لحظات افتتاح المهرجان، وحرص خلالها الفنانون والسينمائيون على الظهور بأزياء أنيقة، غالبيتها كلاسيكية، من ماركات عالمية باهضة الثمن.
ويرتقب أن يتحول البساط الاحمر طوال أيام المهرجان، إلى مكان لرض اللأزياء الأنيقة والمميزة، من طرف نجم الفن السابع.
و يشهد المهرجان الممتد إلى غاية 7دجنبر الجاري، تكريم شخصيات كبيرة في السينما العالمية، هم الأمريكي “روبرت ريفورد”، والفرنسي “برتراند تافرنيي”، والهندية “بريانكا شوبرا”، ثم المغربية “منى فتو”.
كانت هذه تفاصيل خبر “عرض للأزياء على السجادة الحمراء”.. أناقة لافتة في افتتاح مهرجان مراكش للفيلم-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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