فازا على الأهلي وبلاتينيوم.. النجم والهلال يتصدران مجموعتهما في دوري الأبطال

حسم فريق نجم الساحل التونسي المباراة التي جمعته بضيفه الأهلي المصري، مساء اليوم الجمعة، لصالحه بهدف دون رد، لحساب أولى جولات المجموعة الثانية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويدين النجم بهذا الفوز للاعبه ياسين الشيخاوي الذي أحرز هدف المباراة الوحيد 50، علما أن الأهلي لعب منذ الدقيقة 13 للقاء الذي احتضنه ملعب رادس بالعاصمة التونسية تونس، بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه أيمن أشرف.

وضمن المجموعة ذاتها، استغل الهلال السوداني فرصة الاستقبال بميدانه، لضيفه بلاتينيوم وفاز عليه بهدفين مقابل هدف واحد.

وأنهى صاحب الأرض الشوط الأول من المواجهة متقدما بهدف نظيف، وقعه اللاعب محمد موسى الضي بعد مرور 26 دقيقة على ضربة البداية.

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وعاد الضي في الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 70 ليحرز هدفه الشخصي الثاني ولفريقه في المباراة، في حين تكفل نيفر تيغيري بالتوقيع على هدف بلاتينيوم الوحيد في الدقيقة 81.

وبفضل فوزهما اليوم، تصدر كل من الهلال والنجم المجموعة بمجموع 3 نقاط، ليأتي بعدهما الأهلي وبلاتينيوم برصيد خالٍ من النقاط.