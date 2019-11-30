شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا.. اختبارات تحمل ضغوط تأثير المناخ في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

أعلن البنك المركزي الفرنسي، أمس الجمعة، أن فرنسا تعتزم إجراء اختبارات تحمل الضغوط، وعلى وجه التحديد اختبارات تحمل ضغوط تأثير تغير المناخ فى البنوك وشركات التأمين الكبرى. وذكر بنك فرنسا، وهو البنك المركزى الفرنسى، في تغريدة على "تويتر"، أمس، أن الاختبارات ستصمم لتحديد المخاطر طويلة الأجل لتغير المناخ.

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